Клара Новикова подхватила неизвестный вирус

75-летняя юмористка вынуждена была за два дня до объявленного концерта отменить свое выступление в Москве. Выяснилось, что артистка заболела – простудилась во время гастролей:

«Поняла, что не смогу выйти на сцену. Очень кашляю, без голоса совершенно, связки пострадали. За два дня я не поправляюсь. Но пока жива».

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По словам Новиковой, врачи пока не смогли поставить ей точный диагноз.