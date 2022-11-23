Клара Новикова подхватила неизвестный вирус

75-летняя юмористка вынуждена была за два дня до объявленного концерта отменить свое выступление в Москве. Выяснилось, что артистка заболела – простудилась во время гастролей:
«Поняла, что не смогу выйти на сцену. Очень кашляю, без голоса совершенно, связки пострадали. За два дня я не поправляюсь. Но пока жива».
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По словам Новиковой, врачи пока не смогли поставить ей точный диагноз.
«Температуры, к счастью, нет. Врачи у меня хорошие. Они уже свои люди: я активно лечусь. Пью чай с медом. У меня есть варенье, которое я сделала из антоновских яблок. В этом плане я ни в чем не нуждаюсь: не переживайте. И не пишите только, что я умерла, а потом воскресла», - не смогла обойтись без шутки королева юмора, разговаривая с корреспондентом издания «МК».