Певица Жасмин удивила откровенным декольте

Певица Жасмин получила одну из музыкальных премий за лучший дуэт с Эмином Агалвровым. Но главным событием церемонии, похоже, стал наряд Жасмин: она появилась в платье с очень откровенным декольте. Поклонники, внимательно разглядев все, что смогли, вынесли вердикт: грудь у певицы «своя», натуральная.
Не секрет, что в последнее время у Жасмин были проблемы с лишним весом, вызванные, в частности, заболеванием, связанным со щитовидной железой. Сейчас у нее все хорошо, но необходимо регулярно обследоваться и следить за результатами анализов.
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«Для правильной работы гормональной системы нужен соответствующий образ жизни: прогулки на свежем воздухе, спорт, правильное питание без фастфуда, витамины. А еще стараюсь проводить больше времени на солнце и ходить босиком по траве, когда это возможно, поэтому часто бываю в теплых краях», - приводит слова артистки издание «МК».