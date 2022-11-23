Только родилась, уже в носочках! Первое фото внучки Татьяны Васильевой - Сарры

В Сети появилось первой новорожденной внучки актрисы Татьяной Васильевой - Сарры. Родители - сын звезда и его жена - назвали дочь так, как хотела звездная бабушка.
Молодая мама Мария Болонкина поделилась нежным снимком, на котором видны нежные ножки малышки, одетые в белые носочки.
Под снимком Мария Болонкина рассекретила параметры новорожденной.
«Встречайте нашу долгожданную. Васильева Сарра Филипповна. 22.11.2022, 11.40, 3540 гр, 52 см. Любовь безграничная», - написала сноха Татьяны Васильевой.
Первое фото внучки Татьяны Васильевой. Фото: соцсети
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Напомним, первым о том, что Татьяна Васильева вновь стала бабушкой, сообщил актер и друг семейства Ефим Шифрин. Сарра стала второй внучкой Татьяны Васильевой, всего же у звезды теперь пять внуков.