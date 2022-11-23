Только родилась, уже в носочках! Первое фото внучки Татьяны Васильевой - Сарры

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, первым о том, что Татьяна Васильева вновь стала бабушкой, сообщил актер и друг семейства Ефим Шифрин. Сарра стала второй внучкой Татьяны Васильевой, всего же у звезды теперь пять внуков.