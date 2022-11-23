Не дает денег и не общается: сестра Фриске раскрыла правду об отце своей дочки

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Наследнице Натальи всего полгода.

Сестра Жанны Фриске Наталья наслаждается долгожданным материнством. Девушку ничуть не смущает тот факт, что она воспитывает дочь Луну одна. А вот поклонники то и дело достают ее вопросами об отце девочки.

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На этот раз у Натальи спросили, помогает ли он дочери финансово и участвует ли в воспитании ребенка.

«Нет», — лаконично ответила Фриске.

Фото: соцсети

Блогерша ясно дала понять, что не желает обсуждать эту тему, отказавшись отвечать на вопрос запрещает ли она отцу общаться с дочкой, или он сам к этому не стремится.

«Вот вам-то какая разница?» — заявила Наталья любопытной поклоннице.

Напомним, Фриске долгое время не могла выносить ребенка. У нее было несколько выкидышей. В итоге Наталья стала мамой с помощью ЭКО. Имя отца дочери она до сих пор держит в секрете.

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