Не дает денег и не общается: сестра Фриске раскрыла правду об отце своей дочки

Сестра Жанны Фриске Наталья наслаждается долгожданным материнством. Девушку ничуть не смущает тот факт, что она воспитывает дочь Луну одна. А вот поклонники то и дело достают ее вопросами об отце девочки.
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На этот раз у Натальи спросили, помогает ли он дочери финансово и участвует ли в воспитании ребенка.
«Нет», — лаконично ответила Фриске.
Фото: соцсети
Блогерша ясно дала понять, что не желает обсуждать эту тему, отказавшись отвечать на вопрос запрещает ли она отцу общаться с дочкой, или он сам к этому не стремится.
«Вот вам-то какая разница?» — заявила Наталья любопытной поклоннице.
Напомним, Фриске долгое время не могла выносить ребенка. У нее было несколько выкидышей. В итоге Наталья стала мамой с помощью ЭКО. Имя отца дочери она до сих пор держит в секрете.