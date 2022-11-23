В ослепительном белом платье: Кейт Миддлтон затмила всех в тиаре и роскошном наряде на королевском банкете

Накануне в Великобританию с официальным визитом приехал президент Южной Африки Сирил Рамафос. Члены королевской семьи вышли приветствовать его. Миддлтон в платье-пальто и шляпке-таблетке отметилась на крыльце дворца.

А вечером состоялся торжественный банкет в честь гостя из ЮАР. На этот раз жена принца Уильяма впервые предстала на официальном мероприятии в качестве принцессы Уэльской. Она щегольнула в платье-кейпе одного из любимых дизайнеров Дженни Пэкхем. Наряд в пол в белом цвете было расшито крупным сверкающим камнем.

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Этот наряд Кейт дополнила массивными серьгами и легендарной тиарой «Любовный узел», которые раньше носила принцесса Диана.