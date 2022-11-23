В ослепительном белом платье: Кейт Миддлтон затмила всех в тиаре и роскошном наряде на королевском банкете

Кейт Миддлтон уже много лет является частью британской королевской семьи. Она счастлива в браке с принцем Уильямом и растит троих детей. При этом супруги регулярно выходят в свет. После смерти королевы Елизаветы II у них прибавилось обязанностей. Этой осенью Кэтрин не раз ездила на деловые встречи, представая в элегантных монохромных нарядах.
Накануне в Великобританию с официальным визитом приехал президент Южной Африки Сирил Рамафос. Члены королевской семьи вышли приветствовать его. Миддлтон в платье-пальто и шляпке-таблетке отметилась на крыльце дворца.
А вечером состоялся торжественный банкет в честь гостя из ЮАР. На этот раз жена принца Уильяма впервые предстала на официальном мероприятии в качестве принцессы Уэльской. Она щегольнула в платье-кейпе одного из любимых дизайнеров Дженни Пэкхем. Наряд в пол в белом цвете было расшито крупным сверкающим камнем.
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Этот наряд Кейт дополнила массивными серьгами и легендарной тиарой «Любовный узел», которые раньше носила принцесса Диана.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Миддлтон затмила всех остальных дам на банкете. Хотя королева-консорт Камилла была в тиаре, которую носила сама Елизавета II. Она также подобрала синее платье, которое повторяло образ покойной королевы, в котором та блистала в 1996 году. Однако эксперты уже назвали лук Кэтрин «платьем года».
«Белый позволяет выделяться из толпы не хуже ярких цветов, а может даже и лучше», — рассказала знаменитый стилист Рошель Уайт, пишет Wday.ru
Кейт Миддлтон и Сирил Рафамос. Фото: Global Look Press