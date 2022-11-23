Заворотнюк в дубленке цвета корицы и шерстяных палаццо попила чай в лесу из самовара

Анна Заворотнюк слывет первой модницей и не зря! Ее аутфиты всегда продуманы до мелочей. Так, красотка понимает, что обувь и аксессуары — это неотъемлемая и порой самая важная часть любого мегастильного лука.

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Дочка актрисы ситкома «Моя прекрасная няня» прогулялась в лесу и попила чай из самовара. Ну а модницы обратили внимание на то, как оделась для прогулки юная красотка.