Заворотнюк в дубленке цвета корицы и шерстяных палаццо попила чай в лесу из самовара

Анна Заворотнюк. Фото: личный архив

Дочка звезды ситкома «Моя прекрасная няня» похвасталась зимним луком, на который стоит обратить внимание всем модницам.

Анна Заворотнюк слывет первой модницей и не зря! Ее аутфиты всегда продуманы до мелочей. Так, красотка понимает, что обувь и аксессуары — это неотъемлемая и порой самая важная часть любого мегастильного лука. 

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Дочка актрисы ситкома «Моя прекрасная няня» прогулялась в лесу и попила чай из самовара. Ну а модницы обратили внимание на то, как оделась для прогулки юная красотка.

Анна Заворотнюк в шерстяных брюках палаццо, дубленке и ультрамодных уггах прогулялась в лесу. Фото: личный архив

Анна Заворотнюк скомбинировала в одном образе сразу несколько трендов. Каких именно? 

  • мягкие костюм из шерсти;
  • оверсайзность;
  • угги на массивной подошве до линии щиколотки;
  • укороченная дубленка в цвете корицы;
  • мягкие наушники;
  • шарф в молочном оттенке.

Так, благодаря умелому соединению трендов, модели удалось составить остромодный лук для повседневной прогулки в комфортном и уютном стиле.

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