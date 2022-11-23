Как на самом деле Чарльз хотел назвать Уильяма, но Диана была против

Принц Чарльз и принцесса Диана родили в браке двух сыновей — старшего Уильяма и младшего Гарри. Первенец появился на свет через год после свадьбы и получил при рождении длинное имя — Уильям Артур Филип Луи.

Однако в книге Эндрю Мортона «Диана: ее история» говорится, что наследник престола хотел дать сыну другое имя.

«Я выбрала Уильяма и Гарри, остальное сделал Чарльз. Он настаивал на Альберте и Артуре, но я сказала нет. Слишком старомодно!» — приводятся в издании слова Дианы.

И все-таки принцу Уэльскому удалось включить имя Артур в полное имя Уильяма.

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