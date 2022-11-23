Первый официальный визит после смерти Елизаветы II: Кейт Миддлтон в платье-пальто и шляпке гранатового цвета встретилась с президентом ЮАР

Этой осенью у Миддлтон прибавилось обязанностей. Она регулярно появлялась на публике. На этот раз Кэтрин впервые предстала на публике в качестве принцессы Уэльской на международном мероприятии. Она вместе с другими членами семьи встретила президента ЮАР Сирила Рафамоса.

Для такого случая жена принца Уильяма облачилась в платье-пальто гранатового цвета Emilia Wickstead. Наряд с акцентом на изящных лодыжках дополнили туфли-лодочки в оттенке «королевский бургундский», а также шляпка с бантиком.

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