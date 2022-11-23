Первый официальный визит после смерти Елизаветы II: Кейт Миддлтон в платье-пальто и шляпке гранатового цвета встретилась с президентом ЮАР

Кейт Миддлтон уже давно стала частью королевской семьи. Она стала главной поддержкой и опорой для принца Уильяма. Они растят троих детей. В этом году Великобритания потеряла королеву Елизавету II. Для королевской семьи ее смерть стала большой утратой. Сын королевы принц Чарльз стал королем и выбрал имя Карл III.
Этой осенью у Миддлтон прибавилось обязанностей. Она регулярно появлялась на публике. На этот раз Кэтрин впервые предстала на публике в качестве принцессы Уэльской на международном мероприятии. Она вместе с другими членами семьи встретила президента ЮАР Сирила Рафамоса.
Для такого случая жена принца Уильяма облачилась в платье-пальто гранатового цвета Emilia Wickstead. Наряд с акцентом на изящных лодыжках дополнили туфли-лодочки в оттенке «королевский бургундский», а также шляпка с бантиком.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Добавим, что такой наряд смотрятся эффектно на девушках с разными типами фигур. Стилисты признаются, что облегающие варианты, как у Кейт, в основном подходят самым стройным красавицам. А вот модели с более широкими юбками могут носить обладательницы более пышных форм.
Образ принцессы дополняли жемчужные серьги, которые принадлежали раньше маме принца Уильяма Диане. Публика была очарована образом Миддлтон.
Королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press