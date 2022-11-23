Почти полмиллиона! Ермакова из «Дома-2» озвучила, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в Москве

Надя Ермакова не только засветилась на проекте «Дом-2», обратив на себя внимание поклонников телестройки, но и удачно вышла замуж. Избранников красавицы блондинки стал Даниэль Чистов. Новоиспеченных молодоженов не смутила разница в возрасте в 16 лет. Причем старше оказалась невеста.

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Молодые люди сошлись на тяге к активному отдыху, жизнелюбию и оптимизму. Кстати, в отношениях у парочки возникли некоторые трудности. Ермакова учится на очном отделении в Казани. Так, звезде «Дома-2» приходится отлучаться из дома на несколько недель. Переносить разлуку с любимым мужчиной Наде не так то просто.

Участница телестройки успевала подрабатывать сразу в двух-трех местах, чтобы прокормиться. А теперь она спокойно трудиться сидя дома.

«На первую свою зарплату купила себе и маме по норковой шубе. Сейчас тоже стараюсь радовать маму и своих близких. Спасибо есть такая возможность», — отметила Ермакова.

Так, красавице-блондинке в месяце надо около 300-400 тысяч рублей. Надя старается помогать семье.

По материалам «Вокруг ТВ».