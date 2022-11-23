Омлет и круассан — слопала за обе щеки! Дочка Лазарева на фуршете опустошила все тарелки

Сергей Лазарев рассекретил место своего пребывания. Оказывается за границу на каникулы певец улетел вместе с детьми — сыном Никитой и дочкой Аней. Говоря о курорте, артист дал понять, что выбрал то местечко, где можно расслабиться и насладиться покоем.
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«Я решил выбрать новое для себя направление — Эмират Рас-Эль-Хайма. Тут спокойно и тихо! Идеально для семейного отдыха! Первая остановка — потрясающий отель! Полнейший релакс», — похвастался певец.
Похоже, что дочке Сергея Лазарева пришелся по душе тот отель, который выбрал ее звездный отец. Так, Анечка за обе щеки уплетала свой завтрак на фуршете, счищая всю еду с тарелок. Дочка певца полакомилась омлетом, круассаном и фруктами.
«Из серии «Деточка, а ты не лопнешь?» — пошутил Лазарев, показав, как его дочка усердно жует.
Кстати, малышка съела все до последней крошки. Так, отсутствием аппетита дочка певца не страдает.