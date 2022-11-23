Омлет и круассан — слопала за обе щеки! Дочка Лазарева на фуршете опустошила все тарелки

Сергей Лазарев рассекретил место своего пребывания. Оказывается за границу на каникулы певец улетел вместе с детьми — сыном Никитой и дочкой Аней. Говоря о курорте, артист дал понять, что выбрал то местечко, где можно расслабиться и насладиться покоем.

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