«Папин кривляка!»: Бурак Озчивит подурачился с сыном Караном в парке на глазах у зевак

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен вот-вот станут родителями во второй раз. Возлюбленная актера из турецкого сериала «Основание Осман» перестала скрывать беременность. Поговаривают, что у пары будет королевская двойня — мальчик и девочка.

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