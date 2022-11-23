«Папин кривляка!»: Бурак Озчивит подурачился с сыном Караном в парке на глазах у зевак

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен вот-вот станут родителями во второй раз. Возлюбленная актера из турецкого сериала «Основание Осман» перестала скрывать беременность. Поговаривают, что у пары будет королевская двойня — мальчик и девочка.
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Бурак Озчивит с сыном Караном. Фото: личный архив
В своем микроблоге Бурак Озчивит поделился редким свежим фото с подросшим сынишкой Караном. Оба кривлялись, строили смешные рожицы и гримасничали на глазах у зевак. Фахрийе Эвджен осталась за кадром, во вторую беременность актриса скрывается от поклонников.
«Папин кривляка!», «Сладкий малыш!», «Сестренку ждет?», «Со вторым малышом так уже беззаботно не попрыгать с отцом», «Придется делить мамину с кем-то еще», — пишут фолловеры.