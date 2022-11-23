«Евровидение» впервые откроет голосование для зрителей со всего мира

Песенный конкурс «Евровидение» изменил свои правила голосования в нескольких ключевых пунктах перед шоу 2023 года. Теперь за артистов смогут голосовать зрители со всего мира, а не только из стран-участниц. К тому же будет сокращена роль профессионального жюри — оно не сможет отбирать кандидатов в финал, этим займутся исключительно зрители.

«На протяжении своей 67-летней истории конкурс песни «Евровидение» постоянно развивался, чтобы оставаться актуальным и захватывающим. Новые изменения подтверждают огромную популярность шоу, давая больше возможностей аудитории крупнейшего в мире живого музыкального события», — отметил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердал. «В 2023 году только зрители «Евровидения» будут решать, какие страны пройдут в Гранд-финал, и, отражая глобальное влияние мероприятия, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил, сможет отдать свой голос за любимые песни».

На сайте конкурса отмечается, что зрители из стран-участниц по-прежнему будут голосовать по SMS, телефону или через официальное приложение «Евровидения». А те, кто смотрит шоу в остальном мире, смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту, и их голоса, после сложения, будут конвертированы в очки, имеющие тот же вес, что и у стран-участниц. О голосующих из России в заметке организаторов ничего не сказано.