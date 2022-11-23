Талантливый российский бобслеист Максим Баньков умер в 24 года

23 ноября Федерация бобслея России сообщила о скоропостижной смерти члена сборной команды нашей страны по этому виду спорта Максима Банькова.

Трагедия в том, что талантливому пилоту было всего 24 года. Но его яркую жизнь и карьеру оборвала тяжелая болезнь.

«У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей, - пишут на сайте отечественной Федерации бобслея. - Такую потерю трудно принять и с ней невозможно смириться. Мы запомним Максима таким, каким он был — светлым и добрым человеком».

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Добавим, что Максим Баньков из Красноярска был кандидатом в мастера спорта. Кроме бобслея, увлекался лыжами.

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