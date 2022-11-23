«Это — знаковая фигура в шоу-бизнесе»: кто разрушил карьеру Андрея Губина

Андрей Губин. Кадр из клипа «Девушки как звезды»

Андрей Губин. Кадр из клипа «Девушки как звезды»

Певец оставил сцену 17 лет назад.

Андрей Губин по праву считается одним из самых популярных артистов 90-х. Увы, последние 17 лет певец совсем не дает концертов. Ему пришлось покинуть сцену из-за редкой болезни — левосторонней прозопалгии лица.

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По мнению экотерика Сергея Полушкина, заболевание пришло к артисту из-за магического воздействия. Якобы некий влиятельный человек из шоу-бизнеса наложил порчу на успешного вокалиста после того, как тот отказался с ним сотрудничать.

«Я даже могу назвать имя человека, который наложил эту порчу на Андрея, но не буду этого делать. Скажу лишь, что это знаковая фигура в российском шоу-бизнесе. Этот человек недавно покинул Россию. Он хотел быть продюсером Губина, но тот не давал своего согласия», — рассказал Полушкин PROZVEZD.

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