Андрей Губин по праву считается одним из самых популярных артистов 90-х. Увы, последние 17 лет певец совсем не дает концертов. Ему пришлось покинуть сцену из-за редкой болезни — левосторонней прозопалгии лица.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
По мнению экотерика Сергея Полушкина, заболевание пришло к артисту из-за магического воздействия. Якобы некий влиятельный человек из шоу-бизнеса наложил порчу на успешного вокалиста после того, как тот отказался с ним сотрудничать.
«Я даже могу назвать имя человека, который наложил эту порчу на Андрея, но не буду этого делать. Скажу лишь, что это знаковая фигура в российском шоу-бизнесе. Этот человек недавно покинул Россию. Он хотел быть продюсером Губина, но тот не давал своего согласия», — рассказал Полушкин PROZVEZD.