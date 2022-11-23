Андрей Губин по праву считается одним из самых популярных артистов 90-х. Увы, последние 17 лет певец совсем не дает концертов. Ему пришлось покинуть сцену из-за редкой болезни — левосторонней прозопалгии лица.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

По мнению экотерика Сергея Полушкина, заболевание пришло к артисту из-за магического воздействия. Якобы некий влиятельный человек из шоу-бизнеса наложил порчу на успешного вокалиста после того, как тот отказался с ним сотрудничать.