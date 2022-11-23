Катя Лель о шоу «Суперстар! Возвращение»: «Многие участники даже боялись открыть рот»

Катя Лель. Фото: Global Look Press

Катя Лель. Фото: Global Look Press

Певица рассказала, что происходит за кадром проекта.

Катя Лель раскрыла закулисную жизнь популярного проекта НТВ «Суперстар! Возвращение». По ее словам, за кадром проекта кипят настоящие страсти.

«Многие участники даже боялись открыть рот в свое оправдание. Например, Сергей Соседов говорит одному участнику: «Ты не сделал фразировку песни», а мне: «Ты не спела пиано». Это очень тихое пение.

Я не спела пиано? Да я его прошептала. Когда я не согласна с чем-то, то не могу молчать, поскольку я профессионал своего дела», - заявила Лель в разговоре с Teleprogramma.pro.

Лель также поругалась с членом жюри Лерой Кудрявцевой. Певице показалось, что телеведущая необъективно оценила ее выступление.

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