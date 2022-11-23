Выглядит абсолютно здоровым! Лучезарный Юдашкин с седой шапкой волос вышел с женой в свет

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Головной убор прикрывал голову больного кутюрье, он медленно передвигался и горбился.

Теперь же почитатели Валентина Юдашкина явно могут с облегчением выдохнуть – модельер появился в свете с женой Мариной, радуя публику своим лучезарным видом.

В театральном институте им. Б.Щукина на дипломном спектакле «Бесприданница» он выглядел совершенно здоровым, подтянутым и счастливым, а его голову украшала роскошная седая шевелюра.