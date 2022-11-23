Выглядит абсолютно здоровым! Лучезарный Юдашкин с седой шапкой волос вышел с женой в свет

Валентин Юдашкин не скрывает, что много лет борется с онкологией. И буквально несколько месяцев назад его поклонники переживали за модельера, видя кадры с ним в социальных сетях, где он выглядел не лучшим образом.
Чета Юдашкиных вышла в свет. Фото: соцсети
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Головной убор прикрывал голову больного кутюрье, он медленно передвигался и горбился.
Теперь же почитатели Валентина Юдашкина явно могут с облегчением выдохнуть – модельер появился в свете с женой Мариной, радуя публику своим лучезарным видом.
В театральном институте им. Б.Щукина на дипломном спектакле «Бесприданница» он выглядел совершенно здоровым, подтянутым и счастливым, а его голову украшала роскошная седая шевелюра.
Чета Юдашкиных вышла в свет. Фото: соцсети