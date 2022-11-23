Православные активисты требуют запретить Гарри Поттера

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По мнению членов движения «Сорок сороков», вред произведения Джоан Роулинг заключается в том, что в центре его сюжета — «абсолютно запрещенные для христиан Богом колдовство и волхование». Активисты убеждены, что таким книгам, спектаклям и фильмам не место в России, сообщает издание Аrgumenti.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash, где опубликован текст письма.