Максим Галкин* гордо привел жену на спектакль в Тель-Авиве: соскучился, не мог отлипнуть от Аллочки

Максим Галкин* все-таки сделал паузу в своем затянувшемся гастрольном туре по странам и прилетел в Израиль к жене и детям.
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Восторженные Гарри и Лиза с удовольствием погуляли со своим отцом. А Примадонна впервые за долгое время вышла в свет в компании мужа: звездная семья отметилась в «Гоголь-центре» Тель-Авива на спектакле «Берегите ваши лица».
Комик с нежностью придерживал любимую Аллу за локоток, провожая ее в зрительный зал и буквально не мог отлипнуть от своей супруги. Здесь Пугачеву ждал настоящий сюрприз — в честь ее появления среди израильской публики включили композицию «Миллион алых роз».
Поклонники Пугачевой исполнили бессмертный хит хором под аплодисменты. Алла Борисовна была явно тронута таким вниманием к себе.
* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.