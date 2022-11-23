«Потрясный тембр»: дочь Успенской произвела фурор пением без фонограммы

Пользователи Сети похвалили вокалистку.

«Потрясный тембр! Никакой ванили, очень круто»; «Успенская — мать года! Ей надо премию дать. Вытащила своего ребенка из такого тяжелого состояния, а теперь еще и звезду из Тани сделает»; «Браво»; «Сколько души вложено в эту песню»; «Умничка, очень талантливо. И без фонограммы», — написали они.