«Потрясный тембр»: дочь Успенской произвела фурор пением без фонограммы

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Global Look Press

Любовь Успенская и Татьяна Плаксина. Фото: Global Look Press

Татьяна Плаксина поделилась новым видео.

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пошла по стопам звездной матери и стала певицей. Сейчас начинающая артистка активно записывает новые треки.

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Один из них девушка исполнила для поклонников, аккомпанируя на фортепиано. Татьяна надела удобный спортивный костюм и чувственно пропела свою композицию «Чудо». 

«Пусть каждый найдет свое чудо», — лаконично подписала видео Плаксина.

Пользователи Сети похвалили вокалистку.

«Потрясный тембр! Никакой ванили, очень круто»; «Успенская — мать года! Ей надо премию дать. Вытащила своего ребенка из такого тяжелого состояния, а теперь еще и звезду из Тани сделает»; «Браво»; «Сколько души вложено в эту песню»; «Умничка, очень талантливо. И без фонограммы», — написали они.

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