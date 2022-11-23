Влад Кадони о материнстве 53-летней Елены Голуновой: «Я был в шоке»

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони прокомментировал появление в семье младших сестры и брата – Миланы и Андрея. Мать экстрасенса, 53-летняя Елена Голунова, подарила двух детей своему новому мужу.

«Ну, я был, конечно, в шоке… В шоке – от того героизма, - не могу подобрать другого слова, - на который оказалась способна моя мать. Я поддержал ее, конечно, а как иначе? И отношусь к этому крайне положительно. Наша семья стала больше – это здорово!» - заявил Кадони в разговоре с Teleprogramma.pro.