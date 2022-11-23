Звезда «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони высказался о ядерной войне

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони честно высказался о ядерной войне. По словам телеведущего, нет смысла думать об этом вопросе в данный момент.

«Я вижу пока то, что вижу: наша страна делает абсолютно все для того, чтобы ядерной войны не было. Остальное меня мало волнует», - заявил Кадони в разговоре с Teleprogramma.pro.

Также Кадони прокомментировал предсказания Ванги и Нострадамуса, о чем пишут сейчас активно в Сети. По его мнению, заявления экстрасенсов явно передернули.

«Знаете, во всех этих предсказаниях – Ванги, Нострадамуса – нужно разбираться. Потому что половина всех этих предсказаний не имеют отношения ни к Ванге, ни к Нострадамусу, ни к кому-то другому - их берут откуда-то из непонятных источников», - добавил Кадони.

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