Израильтяне растрогали Пугачеву до слез: хлопали и пели для нее хором «Миллион алых роз»

Максим Галкин* нашел время в своем плотном гастрольном графике на встречу со своими близкими в Тель-Авиве. Артист отметился на прогулке с детьми Гарри и Лизой, а потом вывел в свет жену Аллу Пугачеву.

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Примадонна и комик появились в «Гоголь-центре» Тель-Авива на спектакле «Берегите ваши лица».

Увидев в зрительном зале такую знаменитую гостью, звукорежиссер включил ее хит «Миллион алых роз». Израильская публика моментально подхватила песню и стала петь ее в едином порыве, хлопая в ладоши.

Алла Пугачева растрогалась до слез поступком зрителей. Она с благодарностью встала, приветствуя своих поклонников.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.