«Алла дома? Спит, небось!»: Галкин* резвился с двойняшками в парке на тарзанках

Максим Галкин* как примерный отец в перерыве между гастролями уделил внимание двойняшкам Гарри и Лизе. Похоже, что Алле Пугачевой понадобился небольшой отдых. Все-таки дети практически все это время были на ее попечении. Муж Примадонны ездит с заграничными турами, а сама артистка сидит дома с детьми, которые, надо сказать, сами делают домашние задания, умеют готовить простые блюда и маму по пустякам не допекают.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Шоумен Максим Галкин* привел детей в парк, на детскую площадку, порезвившись с ними на тарзанках. Дочка Аллы Борисовны снимала все на камеру. Поклонники заметили, как подросли двойняшки. Гарри скоро будет ростом с отца.
«Алла дома? Спит, небось!», «Представляю... Алла и на детской площадке», «Теперь Максик за детками приглядывает, мамулька, поди, выдохлась», «С детьми так, особо не приляжешь спасть», — шутят фолловеры.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.