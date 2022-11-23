«Алла дома? Спит, небось!»: Галкин* резвился с двойняшками в парке на тарзанках

Максим Галкин* как примерный отец в перерыве между гастролями уделил внимание двойняшкам Гарри и Лизе. Похоже, что Алле Пугачевой понадобился небольшой отдых. Все-таки дети практически все это время были на ее попечении. Муж Примадонны ездит с заграничными турами, а сама артистка сидит дома с детьми, которые, надо сказать, сами делают домашние задания, умеют готовить простые блюда и маму по пустякам не допекают.

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