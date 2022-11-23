«Хозяйство» оттопырила и упала на колени: Михалкова предъявила позицию в постели (видео)

Юлия Михалкова заворожила своих почитателей в соцсетях, показав видео с прошедшей фотосессии. Такой чарующей публика давно не видела 39-летнюю артистку.
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Звезда позировала перед фотографом в облегающей коротенькой маечке, то и дело сверкая нагим телом и демонстрируя роскошную грудь. А облегающие джинсы предавали ее образу очарования и молодости.
Михалкова ползала по кровати, валялась на ней, - в общем, делала все, чтобы сердца ее поклонников бились чаще. Что говорить, в своем возрасте юмористка выглядит впечатляюще!