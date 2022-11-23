Володина предупредила о массовом обмане от ее имени: «Каждого посадим!»

Астролог и телеведущая Василиса Володина предостерегла своих поклонников от мошенников. Ссылаясь на ее имя, некая Шайхутдинова Альфия Ахлиулловна, отправляет людям магические амулеты из Костромы. Естественно, за немалые деньги.

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Володина предупредила, что не имеет к этому никакого отношения, и попросила помочь ей в поиске мошенницы.