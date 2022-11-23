«У ребенка должны быть нормальные папа и мама»: об отцовстве Киркорова и Лазарева высказался Худяков

«У ребенка должны быть нормальные папа и мама. А когда папа на гастролях, а детей воспитывают разнообразные чужие тети-няни, и единственный родитель маму устранил — это ненормально, само собой. Я за полные семьи. Но в жизни ведь всякое бывает, не так ли?! И я знаю много и мам, и отцов, которые воспитывают детей самостоятельно», — сказал Худяков в соцсетях.

Политик заявил, что перевоспитывать Киркорова и Лазарева уже поздно, и вообще считает, что лучше помолчать на их счет, ведь у них растут дети, которые уже могут анализировать и слышать информацию вокруг.

Худяков опасается, что суррогатные наследники звезд могут всю жизнь себя ощущать лишними из-за своего статуса, поэтому лучше не усугублять ситуацию.