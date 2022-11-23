Шесть ребер были сломаны: актриса Нина Попова считает, что смерть Старостина была криминальной

Советский и российский актер Александр Старостин скончался в понедельник, 21 ноября, в возрасте 71 года. Как выяснилось, его смерть могла быть неслучайной, ведь за некоторое время до этого актер был жестоко избит.

«Все это грустно, там какая-то трагедия произошла… Он был найден с шестью сломанными ребрами. Одно ребро в легкое попало. И был в коме», — рассказала Пятому каналу заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

По словам Поповой, это случилось полторы недели назад. Официальную причину смерти СМИ не называли.

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Александр Старостин был театральным актером, но снимался и в кино. Сыгранных им персонажей второго плана можно увидеть в фильмах «А зори здесь тихие» и «Следствие ведут знатоки».