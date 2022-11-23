Воспользуйтесь уже в ноябре: пенсионеров уведомили о новой льготе — на поправку здоровья

Пенсионеры, инвалиды, люди с ослабленным здоровьем могут воспользоваться новой льготой от государства. Совершенно бесплатно во многих регионах страны запускают так называемые поезда здоровья.
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В них квалифицированные врачи на современном оборудовании смогут проверить всех желающих и определить спектр их проблем со здоровьем, назначить первичное лечение.
В «поездах здоровья» граждане РФ на безвозмездной основе смогут сделать УЗИ, рентген, флюорографию и маммографию.
Источник: primpress.ru.