Воспользуйтесь уже в ноябре: пенсионеров уведомили о новой льготе — на поправку здоровья

В них квалифицированные врачи на современном оборудовании смогут проверить всех желающих и определить спектр их проблем со здоровьем, назначить первичное лечение.

В «поездах здоровья» граждане РФ на безвозмездной основе смогут сделать УЗИ, рентген, флюорографию и маммографию.

Источник: primpress.ru.