Воспользуйтесь уже в ноябре: пенсионеров уведомили о новой льготе — на поправку здоровья

Государство позаботилось о россиянах.

Государство позаботилось о россиянах. Фото: Global Look Press

Помощь от государства направлена на помощь людям разных категорий.

Пенсионеры, инвалиды, люди с ослабленным здоровьем могут воспользоваться новой льготой от государства. Совершенно бесплатно во многих регионах страны запускают так называемые поезда здоровья.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В них квалифицированные врачи на современном оборудовании смогут проверить всех желающих и определить спектр их проблем со здоровьем, назначить первичное лечение.

В «поездах здоровья» граждане РФ на безвозмездной основе смогут сделать УЗИ, рентген, флюорографию и маммографию.

Источник: primpress.ru.

Читайте также