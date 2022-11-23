Севастьянова поймала выпавшую грудь в виде шара ладошкой: трепетная сцена в ресторане (фото)

Этот вырез в области бюста и сыграл шутку, которую злой трудно назвать — ведь зрелище оказалось приятным.

Позируя за столом для соцсетей, гимнастка повернулась на камеру, из-за чего ее объемная грудь выскочила из одежды. Севастьянова ловким движением ладони подхватила грудь и прикрыла пикантность.

Своим фолловерам Севастьянова сообщила, что сейчас совершенно свободна. Ранее Каролина состояла в отношениях с обеспеченным молодым бизнесменом.