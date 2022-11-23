Севастьянова поймала выпавшую грудь в виде шара ладошкой: трепетная сцена в ресторане (фото)

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Каролина Севастьянова заворожила своей красотой в заведении.

Каролина Севастьянова порадовала публику одного из ресторанов. Звезда спорта явилась в заведение в шелковом платье-сорочке с экстремальным декольте.

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Этот вырез в области бюста и сыграл шутку, которую злой трудно назвать — ведь зрелище оказалось приятным.

Позируя за столом для соцсетей, гимнастка повернулась на камеру, из-за чего ее объемная грудь выскочила из одежды. Севастьянова ловким движением ладони подхватила грудь и прикрыла пикантность.

Своим фолловерам Севастьянова сообщила, что сейчас совершенно свободна. Ранее Каролина состояла в отношениях с обеспеченным молодым бизнесменом.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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