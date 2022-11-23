Регина Тодоренко не смогла отсудить у своей «литературной рабыни» восемь миллионов рублей

Дарина якобы усиленно работала, передавала все свои идеи Регине, однако в итоге жена Влада Топалова не стала заключать с ней контракт и прекратила сотрудничество.

Мишина поверила в то, что план изменился и Регина передумала становиться писателем. Но затем она увидела в Сети новость о том, что звезда продолжает работать над книжкой, и поняла, что та, скорее всего, использует все ее наработки. И решила рассказать всем свою правду.

Тодоренко, возмутившись, обратилась в суд, и ее представители утверждали, что у них имеются все доказательства против Мишиной. Мол, к книге она никакого отношения не имеет, а просто пытается прославиться за счет Регины.