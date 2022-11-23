Регина Тодоренко не смогла отсудить у своей «литературной рабыни» восемь миллионов рублей

Останкинский районный суд Москвы решил отказать телеведущей, актрисе и певице Регине Тодоренко, которая обвинила в клевете писательницу из северной столицы Дарину Мишину и через суд надеялась получить с нее восемь миллионов рублей.
Регина уже давно вынашивала идею создания книги для детей. Это должна была быть история о девочке-путешественнице, покоряющей африканский континент. Мишина утверждает, что бывшая ведущая «Орла и решки» обратилась к ней за помощью: та должна была за деньги написать книгу, которая после вышла бы с указанием Тодоренко в качестве автора.
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Дарина якобы усиленно работала, передавала все свои идеи Регине, однако в итоге жена Влада Топалова не стала заключать с ней контракт и прекратила сотрудничество.
Мишина поверила в то, что план изменился и Регина передумала становиться писателем. Но затем она увидела в Сети новость о том, что звезда продолжает работать над книжкой, и поняла, что та, скорее всего, использует все ее наработки. И решила рассказать всем свою правду.
Тодоренко, возмутившись, обратилась в суд, и ее представители утверждали, что у них имеются все доказательства против Мишиной. Мол, к книге она никакого отношения не имеет, а просто пытается прославиться за счет Регины.