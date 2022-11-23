Михалкова засветила черное бельишко, поигрывая подолом: беззастенчивая и крутобедрая

Фотографию Юлии Михалковой, на которой она задирает одежду и остается в одних черных трусиках, сейчас активно обсуждают пользователи Сети.
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Публика в шоке от многих моментов: смелости артистки и ее женственной красоты. Звезда не стремится к худобе и прокаченности мышц, но при этом выглядит очень привлекательно.
Талия Юлии Михалковой поражает своими малыми объемами, а животик при этом остается мягким.
«Юлия Михалкова — самая классная из «Уральских пельменей» и привлекательная», «Хороша!», «Юляша — радость наша», «Милый ангел», «Можно еще повыше?», «Супердевушка», — комментируют пользователи во «ВКонтакте».
Юлия Михалкова. Фото: vk.com/mihalkova.julia