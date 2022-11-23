Михалкова засветила черное бельишко, поигрывая подолом: беззастенчивая и крутобедрая

Фотографию Юлии Михалковой, на которой она задирает одежду и остается в одних черных трусиках, сейчас активно обсуждают пользователи Сети.

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Публика в шоке от многих моментов: смелости артистки и ее женственной красоты. Звезда не стремится к худобе и прокаченности мышц, но при этом выглядит очень привлекательно.

Талия Юлии Михалковой поражает своими малыми объемами, а животик при этом остается мягким.