В память о свекрови: Кейт Миддлтон надела самую дорогую брошь принцессы Дианы

Супруга наследника британского престола принца Уильяма, принцесса Уэльская Кэтрин, 22 ноября надела брошь, принадлежавшую когда-то принцессе Диане. Кейт приколола эту брошь на свое пальто перед тем, как вместе со своим мужем, а также его отцом, королем Карлом III, и мачехой Камиллой отправилась на встречу с президентом ЮАР в Лондоне.

Украшение, на котором можно разглядеть геральдический знак принца Уэльского — три страусиных пера, — подарила принцессе Диане королева Елизавета II. Диана впервые использовала брошь с прикрепленной к нему изубленной каплей в качестве кулона во время похода в Королевский оперный театр в 1982 году. С тех пор кулон стал одним из ее любимых украшений.

После смерти леди Ди драгоценность вернулась в королевскую коллекцию, откуда члены семьи могли брать ее, получив разрешение Ее Величества. В 2006 году такой возможностью решила воспользоваться вторая жена Чарльза — Камилла Паркер Боулз. Она вышла в свет с брошью на одежде. И теперь Кейт тоже решила использовать ее именно как брошь, а не как кулон.

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