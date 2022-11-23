«Твари!»: аферисты, которые развели на деньги Леру Кудрявцеву, не стыдятся обманывать даже пенсионеров

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая десять дней назад стала жертвой мошенников, поделилась со своими подписчиками последними новостями об этой истории.

Во вторник она, как и обещала, отправилась в полицию, чтобы написать заявление. Звезда надеется, что мошенников удастся найти и наказать, тем более, что она наверняка не единственная пострадала от действий этих людей.

«У нас, кстати, в ОВД Красной Пресни потрясающие ребята работают. Честь им и хвала. Рассказали, что у них подобных обращений по поводу телефонных мошенничеств уже 250 штук», - поведала Лера.

Больше всего телеведущую возмутило то, что аферисты обманывают не только состоятельных людей, но и самых бедных и беззащитных - пенсионеров.

«Сегодня приходила бабушка, которая накопила пенсию 40 тысяч и еще 160 тысяч взяла в кредит. То есть у бабушки, которая живет на пенсию в три рубля практически, 200 тысяч долг теперь. Твари!»

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