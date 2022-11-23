«20 лет назад я прошла кастинг в группу «ВИА Гра»: Вера Брежнева ударилась в воспоминания

Знаменитая певица и актриса Вера Брежнева 22 ноября вспомнила о начале своей карьеры, отсчет которой пошел ровно два десятилетия назад. В этот день в 2002 году юная красотка успешно прошла кастинг в группу «ВИА Гра» и стала третьей в этом коллективе. Вместе с ней в том составе выступали Надежда Грановская и Анна Седокова.

«Поэтому сегодня воспоминания. Столько всего было за эти 20 лет. Но как же важно все эти годы оставаться верной самой себе», - написала Брежнева в соцсети.

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Вера призналась, что испытывает огромную благодарность по отношению ко всем, с кем она работала за эти годы, кто поддерживал ее и любил. Она поблагодарила и своего нынешнего мужа Константина Меладзе.

«И конечно лучшего продюсера, композитора, который создал те самые потрясающие песни, а я могу ими с вами общаться… Тот случай, когда передо мной открылась дверь, а за ней - подарок, который дал мне возможность с помощью музыки выражать свои чувства».

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