«Без охраны и без прессы»: Ольга Бузова рассказала о своей поездке в Донбасс

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова 22 ноября решилась рассказать о причинах, побудивших ее в конце октября текущего года посетить Донбасс.
«Я поехала туда по своей инициативе, с гуманитарной миссией. Вы все знаете, что я помогаю и всегда призываю «делать добро, даже злу на зло». Это важно. Я знала, что меня там ждут, и я поехала. Поехала одна, без охраны и без прессы. Не делая из этого шоу», - рассказала Бузова на своей странице в соцсети.
По словам звезды, шоу нужно делать на сцене, а не во время благотворительных миссий.
«Я не кричу на каждом углу и в каждом интервью, что я патриотка, я просто показываю миллионам своих людей, что нужно делать и помогать. Я показываю свой патриотизм и любовь к родине. Говорить и делать - это разное. Все говорят о любви к стране и людям, но единицы были и помогали там, где была я», - заявила телеведущая.
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29 октября Ольга Бузова вместе с организацией «Здоровое отечество» доставили в Донбасс груз гуманитарной помощи: продукты, лекарства и теплые вещи.
Ольга не просто спонсировала отправку груза, но и помогала физически, вместе со всеми выгружая из фур коробки с гумпомощью.
Звезда также поведала журналистам, что в будущем примет участие в открытии досуговых центров для детей Донбасса.