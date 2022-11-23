«Без охраны и без прессы»: Ольга Бузова рассказала о своей поездке в Донбасс

29 октября Ольга Бузова вместе с организацией «Здоровое отечество» доставили в Донбасс груз гуманитарной помощи: продукты, лекарства и теплые вещи.

Ольга не просто спонсировала отправку груза, но и помогала физически, вместе со всеми выгружая из фур коробки с гумпомощью.

Звезда также поведала журналистам, что в будущем примет участие в открытии досуговых центров для детей Донбасса.