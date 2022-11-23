В погоне за красотой: Пермякова рассказала, какие пластические операции делала

Актриса Светлана Пермякова раскрыла поклонникам всю правду о пластических операциях, которые она сделала ранее. Поклонники звезды знают, что 50-летняя красавица старается следить за собой и постоянно борется с лишним весом.
Сегодня Пермякова получила комплимент от аудитории в соцсетях за внешний вид. И решила признаться, что все-таки захаживала в кабинет к пластическим хирургам.
«Спасибо! Давно делала подтяжку верхних век и все. Генетика», — сообщила актриса.
Актриса призналась, что делала пластику. Фото: соцсети
В конце октября звезда сериалов ошарашила общественность, представ в микроблоге в наряде невесты. Тогда актриса призналась, что сбылась ее мечта — покрасоваться в белом платье и фате.
Позже выяснилось, что это вовсе не свадьба Пермяковой, а съемки сериала «На Рубле без рубля». Светлана дала понять, что к ней вопросов быть не должно, ведь она никаких объявлений о торжестве не делала.
Пермякова также успела похвастаться, что с ее гражданским мужем и отцом дочери Вари — Максимом Скрябиным — семейная идиллия.