В погоне за красотой: Пермякова рассказала, какие пластические операции делала

Актриса Светлана Пермякова раскрыла поклонникам всю правду о пластических операциях, которые она сделала ранее. Поклонники звезды знают, что 50-летняя красавица старается следить за собой и постоянно борется с лишним весом.

Сегодня Пермякова получила комплимент от аудитории в соцсетях за внешний вид. И решила признаться, что все-таки захаживала в кабинет к пластическим хирургам.