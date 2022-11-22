«Вот это формы»: Бузова в мерцающем платье с пол сверкнула «налившимся» бюстом без лифчика прямо на премии

Ольга Бузова уже давно стала одной из самых популярных персон в России. Она продолжает вести передачи, а также экспериментировать с образами. Артистка в этом году не раз восхищала мужчин. За ней стал ухаживать актер Антон Филипенко. Сама звезда пока умалчивает о личной жизни, но не перестает наряжаться.
Не так давно Ольга красовалась в миниатюрном платье на вечеринке. А 22 ноября она стала собираться на премию Moda Topical. Для выхода в свет артистка выбрала брсокий наряд. Она сменила спортивный костюм на мерцающее фиолетовое платье в пол с разрезом. Наряд позволил ей подчеркнуть налившийся бюст. Бузова завершила образ, сделав мокрую укладку с елочкой и стразами.
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В таком наряде Ольга отправилась на красную дорожку. Она не только подчеркнула изящные изгибы фигуры, но и похвасталась ложбинкой греха.
Поклонники отметили, что фигура артистки стала более объемной. Многие посчитали, что она поправилась. «Что-то спорт только полнит», «Многие пишут, что Ольга поправилась... Боже, это же не главное! Пару кг Ольге только к лицу», «Что за мода так волосы прилизывать на лицо, смотрится же ужасно», «Вот это формы», — стали писать подписчики.