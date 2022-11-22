Волосы растрепаны, брови взлохмачены, ресниц нет: Вера Брежнева показала, что с нею стало за последние месяцы

Известная вокалистка Вера Брежнева 22 ноября отмечает важную дату. Исполнилось ровно двадцать лет с того дня, как она пришла на кастинг в группу «ВИА Гра» на место уходящей из коллектива Алены Винницкой.
В честь этого события Вера Брежнева даже сделала публикацию в соцсетях, где теперь появляется нечасто.
«Сегодняшний день для меня особенный. Вот уже двадцать лет», — написала Вера Брежнева.
Публикацию Вера Брежнева сопроводила селфи, показав, как выглядит сейчас. Звезда совершенно утратила прежний лоск. Волосы Веры Брежневой растрепаны, брови взлохмачены, взгляд потускневший, а уголки глаз опущены вниз.
Так сейчас выглядит Вера Брежнева. Фото: соцсети
Напомним, о важном событии напомнил и продюсер Константин Меладзе. Он поделился в микроблоге детским снимком Веры Брежневой.
«22.11. Любовь спасет мир», — написал он.