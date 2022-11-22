Волосы растрепаны, брови взлохмачены, ресниц нет: Вера Брежнева показала, что с нею стало за последние месяцы

Известная вокалистка Вера Брежнева 22 ноября отмечает важную дату. Исполнилось ровно двадцать лет с того дня, как она пришла на кастинг в группу «ВИА Гра» на место уходящей из коллектива Алены Винницкой.

В честь этого события Вера Брежнева даже сделала публикацию в соцсетях, где теперь появляется нечасто.