«Деточка, а ты не лопнешь?»: Лазарев запечатлел подросшую дочку, уплетающую скромный завтрак в Дубае

Сергей Лазарев уже давно стал популярным исполнителем. Он признавался, что завоевал множество наград и теперь уже ставит на первое место не карьеру, а семью. После расставания с Лерой Кудрявцевой он стал молчать о личной жизни. Но несколько лет назад у него тайно родился сын Никита, а потом и дочка Анна. Он признавался, что детей выносила суррогатная мать.
На этот раз Лазарев устроил себе недельный отпуск. После гастролей он вырвался на отдых с наследниками. Несмотря на свой плотный график, артист участвует в воспитании детей. На днях он отнял у них планшет.
Сергей приехал в ОАЭ, где в этом сезоне отдыхает большая часть отечественного шоу-бизнеса. Он выбрал Эмират Рас-Эль-Хайма. В соцсети певец выложил видео с дочкой Анной, которая уплетала свой завтрак из омлета, круассана и бекона.
«Немного об Анечке — обожаю! Из серии «Деточка, а ты не лопнешь?» — написал артист.
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Поклонники восхитились подросшей наследницей звезды. Многие умилились ее аппетиту. «Обожаю! Как она концентрированно ест! Она в меня», «Лучшая на завтраке», «Сладкая булочка», «Вся в отца», «Просто одно умиление», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что сын Лазарева Никита уже учится во втором классе, а дочка ходит в садик.
Анна Лазарева. Фото: соцсети звезды