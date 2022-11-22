«Деточка, а ты не лопнешь?»: Лазарев запечатлел подросшую дочку, уплетающую скромный завтрак в Дубае

На этот раз Лазарев устроил себе недельный отпуск. После гастролей он вырвался на отдых с наследниками. Несмотря на свой плотный график, артист участвует в воспитании детей. На днях он отнял у них планшет.

Сергей приехал в ОАЭ, где в этом сезоне отдыхает большая часть отечественного шоу-бизнеса. Он выбрал Эмират Рас-Эль-Хайма. В соцсети певец выложил видео с дочкой Анной, которая уплетала свой завтрак из омлета, круассана и бекона.

«Немного об Анечке — обожаю! Из серии «Деточка, а ты не лопнешь?» — написал артист.

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