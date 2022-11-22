Последствия тяжелейшего ковида: МакSим отменила концерт из-за ухудшения состояния

Певица МакSим

Певица МакSим. Фото: соцсети

Врачи попытались поставить артистку на ноги, взяли все необходимые анализы, но шоу все равно пришлось отменить.

Певица МакSим, которая ранее перенесла тяжелейшую форму коронавируса, отменила концерт в Вологде. В начале ноября звезда уже перенесла выступление в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия. Ухудшение здоровья не дает знаменитости выходить на сцену.

На днях менеджмент певицы принял решение отменить сегодняшнее мероприятие за несколько часов до начала шоу.

«После выступления в Череповце 20 ноября Марина почувствовала недомогание - кружилась голова, поднялось давление. Ее осмотрели медики, со вчерашнего дня они делали все возможное, чтобы поставить артистку на ноги к сегодняшнему выступлению. Взяли необходимые анализы, прописали лекарства, капельницы», - рассказала пиар-директор артистки Яна Богушевская.

Звезда до сих пор принимает много препаратов после перенесенного тяжелейшего ковида. Как предположила Богушевская, на здоровье сказался и плотный рабочий график.

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В гастрольном графике девушки на данный момент значатся Минск, Тель-Авив, Псков - всего порядка 10 городов, выступления расписаны до марта следующего года.

МакSим в течение года училась ходить и петь заново после болезни. За здоровьем звезды и по сей день следят лучшие врачи. Знаменитость делает все, чтобы продолжать радовать своих поклонников, но старается придерживаться советов врачей.

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