Последствия тяжелейшего ковида: МакSим отменила концерт из-за ухудшения состояния

Певица МакSим, которая ранее перенесла тяжелейшую форму коронавируса, отменила концерт в Вологде. В начале ноября звезда уже перенесла выступление в Нижнем Новгороде из-за плохого самочувствия. Ухудшение здоровья не дает знаменитости выходить на сцену.

На днях менеджмент певицы принял решение отменить сегодняшнее мероприятие за несколько часов до начала шоу.

«После выступления в Череповце 20 ноября Марина почувствовала недомогание - кружилась голова, поднялось давление. Ее осмотрели медики, со вчерашнего дня они делали все возможное, чтобы поставить артистку на ноги к сегодняшнему выступлению. Взяли необходимые анализы, прописали лекарства, капельницы», - рассказала пиар-директор артистки Яна Богушевская.

Звезда до сих пор принимает много препаратов после перенесенного тяжелейшего ковида. Как предположила Богушевская, на здоровье сказался и плотный рабочий график.

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