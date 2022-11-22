Семейная идиллия: Наталия Медведева порадовала подписчиков забавным фото с детьми

Юмористка Наталия Медведева порадовала своих подписчиков милой фотографией с мужем и сыновьями. Напомним, бывшая звезда Comedy Woman и экс-участник КВН Александр Коптель воспитывают троих детей: в 2015 году родился первенец Илья, в 2018 артистка родила мальчика, которому дали имя Тимофей. А в июле этого года Наталия вновь стала мамой, однако счастливые родители пока не спешат раскрывать пол и имя ребенка.
На днях Медведева выложила серию фотографий, на которых два сына резвятся с отцом.
«Какое фото ярче всех показывает, что дети начинают выздоравливать?» — поинтересовалась артистка.
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Одной из первых на публикацию откликнулась юмористка Лена Борщева.
«На последнем скрутили голову?» — сыронизировала бывшая коллега по цеху.
Семья Наталии Медведевой. Фото: соцсети
Поклонники тоже позитивно восприняли снимки. Один из подписчиков пошутил, что «на фото папа хочет сбежать, но ему не дают ребята, на последующих он уже смирился».
Фанаты также пожелали Наталии и ее семье скорейшего выздоровления. На днях юмористка посетовала на плохое самочувствие. По ее словам, у мальчиков поднялась температура под 40 градусов. Она и супруг также болеют. Медведева пожаловалась, что впервые столкнулась с такими проблемами у мальчиков. Юмористка заявила, что ее чуть не накрыл нервный срыв.