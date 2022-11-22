Семейная идиллия: Наталия Медведева порадовала подписчиков забавным фото с детьми

Юмористка Наталия Медведева порадовала своих подписчиков милой фотографией с мужем и сыновьями. Напомним, бывшая звезда Comedy Woman и экс-участник КВН Александр Коптель воспитывают троих детей: в 2015 году родился первенец Илья, в 2018 артистка родила мальчика, которому дали имя Тимофей. А в июле этого года Наталия вновь стала мамой, однако счастливые родители пока не спешат раскрывать пол и имя ребенка.

На днях Медведева выложила серию фотографий, на которых два сына резвятся с отцом.

«Какое фото ярче всех показывает, что дети начинают выздоравливать?» — поинтересовалась артистка.

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Одной из первых на публикацию откликнулась юмористка Лена Борщева.