«Без мужа расцвела»: Агата Муцениеце в прозрачных кружевах блеснула постройневшей фигурой на красной дорожке

Агата Муцениеце является известной актрисой. В ее копилке десятки ролей. Она не скрывает, что многие ее знают благодаря Павлу Прилучному, который был ее мужем. Артистка подарила избраннику двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. После развода они смогли остаться друзьями. В этом году Павел снова женился.
На этот раз Агата успела и потренироваться в спортзале, и подготовиться к выходу в свет. После развода она стала больше внимания уделять нарядам и даже смогла похудеть. Еще недавно актриса щеголяла в женственных платьях, а для премьеры фильма «Честный развод 2» она выбрала провокационный лук.
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Муцениеце покрасовалась в прозрачном костюме из тонкого гипюра. Кружевные брюки подчеркнули ее бедра. Сквозь блузку видно было нижнее белье. Она дополнила лук жакетом с атласными лацканами и туфлями на шпильке.
«Я не очень уверена, что красная дорожка ко мне готова! Но я точно знаю, что я к красной дорожке готова», — заявила звезда.
Агата ошеломила публику. Актрису осыпали комплиментами. Она стала главной звездой вечера. Поклонники считают, что после развода артистка похорошела. «Ох, вот это образ», «Очень соблазнительно», «Какая вы смелая», «Паша бы так нарядиться не дал», «Без мужа расцвела», «Шикарный образ», — стали писать фанаты.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети