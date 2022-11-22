«Без мужа расцвела»: Агата Муцениеце в прозрачных кружевах блеснула постройневшей фигурой на красной дорожке

На этот раз Агата успела и потренироваться в спортзале, и подготовиться к выходу в свет. После развода она стала больше внимания уделять нарядам и даже смогла похудеть. Еще недавно актриса щеголяла в женственных платьях, а для премьеры фильма «Честный развод 2» она выбрала провокационный лук.

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Муцениеце покрасовалась в прозрачном костюме из тонкого гипюра. Кружевные брюки подчеркнули ее бедра. Сквозь блузку видно было нижнее белье. Она дополнила лук жакетом с атласными лацканами и туфлями на шпильке.