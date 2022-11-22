Белокурая, с кудряшками, явно не в маму: как сейчас выглядит дочь Иры Пингвиновой из «Дома-2»

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова после разрыва с Дмитрием Чайковым одна воспитывает их общую дочку Милану. Девочке в конце ноября исполнится уже два года.

В микроблоге Ирина Пингвинова показала, как сейчас выглядит Милана. Она поделилась видео с участием малышки, которое записала дома.

К Ирине Пингвиновой и ее дочери приехали в гости близкие с девочкой — двоюродной сестренкой Миланы. Малышки сначала поладили, но потом начали ссориться из-за игрушек.

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