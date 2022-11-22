Белокурая, с кудряшками, явно не в маму: как сейчас выглядит дочь Иры Пингвиновой из «Дома-2»

Ирина Пингвинова

Ирина Пингвинова. Фото: соцсети

Наследнице экс-участницы проекта Ирины Пингвиновой Милане в ноябре исполнится два года.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова после разрыва с Дмитрием Чайковым одна воспитывает их общую дочку Милану. Девочке в конце ноября исполнится уже два года.

В микроблоге Ирина Пингвинова показала, как сейчас выглядит Милана. Она поделилась видео с участием малышки, которое записала дома.

К Ирине Пингвиновой и ее дочери приехали в гости близкие с девочкой — двоюродной сестренкой Миланы. Малышки сначала поладили, но потом начали ссориться из-за игрушек. 

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«Дома происходит просто дурдом. Все разбросано. Девочки уже делят игрушки, начали драться. Что будет дальше?» — пожаловалась за кадром Ирина Пингвинова.

Она навела камеру на дочку, чтобы все видели, какой стала подросшая Милана. У дочери Ирины Пингвиновой светлые волосы, они завиваются. Судя по всему, Милана больше похожа на папу, чем на маму.

Напомним, дочь Ирины Пингвиновой появилась на свет в День матери — 29 ноября 2020 года. С отцом Миланы Димой Чайковым Ира Пингвинова рассталась незадолго до родов.

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