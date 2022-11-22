«Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду после скандального интервью

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта со знаменитым форвардом, игроком сборной Португалии Криштиану Роналду.

Сообщение об этом появилось в официальной группе клуба в социальной сети.

«Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию, решение вступает в силу незамедлительно. Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух периодов игры за команду, за которые он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении клуба.

Причиной расторжения контракта стало скандальное интервью Криштиану Роналду, в котором футболист заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, потому что тот не уважает его. Помимо этого, Роналду сделал еще несколько скандальных заявлений. Он обвинил руководство клуба в предательстве и сказал, что английский гранд застрял в развитии.

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