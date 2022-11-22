Гарри – курчавый принц: Галкин* показал, как подросший сын Пугачевой вымахал в Израиле, став копией отца

Максим Галкин* уже больше 20 лет выступает на сцене. Он стал успешным юмористом и телеведущим. Ему также удалось построить семью с Аллой Пугачевой. У пары растут двойняшки Лиза и Гарри. В этом году артистка возобновил гастроли, а вот его жена и наследники перебрались жить в Израиль, где находятся уже два месяца.
Недавно Галкин* делился кадрами из Литвы, где дал концерт. Он даже пропустил годовщину отношений с Аллой Борисовной, но отправил ей букет и признался в любви. Певица пожелала, чтобы избранник к ней приехал хоть на пару деньков. И 22 ноября он воссоединился с семьей.
Максим* провел время с детьми. Они повеселились на спортивной площадке. Гарри предстал в футболке и шортах. Он заметно подрос. Сын Примадонны устроил соревнования с папой на зиплайне. Галкин* смог его обогнать, но с трудом. А Лиза наблюдала за состязанием.
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Поклонники заметили, что Гарри стал копией отца. У него отрасли курчавые волосы. Также он заметно вымахал и скоро уже догонит по росту папу. К слову. у юмориста следующие концерты начнутся в январе, поэтому ближайший месяц он проведет с семьей.
«Какие милые», «Гарри так вырос! Просто слов нет», «Вот и счастье», «Прелестные детки», «Ого, какое у вас лето», — стали писать подписчики.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Максим Галкин* с сыном