Гарри – курчавый принц: Галкин* показал, как подросший сын Пугачевой вымахал в Израиле, став копией отца

Недавно Галкин* делился кадрами из Литвы, где дал концерт. Он даже пропустил годовщину отношений с Аллой Борисовной, но отправил ей букет и признался в любви. Певица пожелала, чтобы избранник к ней приехал хоть на пару деньков. И 22 ноября он воссоединился с семьей.

Максим* провел время с детьми. Они повеселились на спортивной площадке. Гарри предстал в футболке и шортах. Он заметно подрос. Сын Примадонны устроил соревнования с папой на зиплайне. Галкин* смог его обогнать, но с трудом. А Лиза наблюдала за состязанием.

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