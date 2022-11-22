Тоскует по жене? Константин Меладзе сделал первое заявление на фоне новостей о разводе с Верой Брежневой

Константин Меладзе

Константин Меладзе. Фото: Global Look Press

Известный продюсер Константин Меладзе написал всего три слова, напомнив о важной дате, связывавшей его с Верой Брежневой.

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе в последнее время предпочитает воздерживаться от общения с аудиторией в соцсетях.

Знаменитость с недавнего момента перестал создавать публикации. Лишь иногда по крайне важным для него случаям, делая исключения.

На этот раз Константин Меладзе решил напомнить всем о важной дате из своей биографии. 22 ноября много лет тому назад на кастинг в группу «ВИА Гра» пришла молоденькая Вера Брежнева.

В память об этом событии, изменившем жизнь обоих, Константин Меладзе поделился в микроблоге снимком Веры Брежневой в детстве.

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Вера Брежнева в детстве. Фото: соцсети

Под снимком Константин Меладзе сделал подпись, которую вполне можно расценить, как его заявление на фоне разговоров о расставании с Верой Брежневой. Меладзе дал понять, что шанс есть всегда.

«22.11. Любовь спасет мир», — написал Константин Меладзе.

Напомним, не так давно со ссылкой на источник из окружения Меладзе и Брежневой появилась информация о разводе пары. Косвенно она подтверждалась полным отсутствием совместных кадров звездных супругов в Сети.

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