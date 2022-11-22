Тоскует по жене? Константин Меладзе сделал первое заявление на фоне новостей о разводе с Верой Брежневой

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе в последнее время предпочитает воздерживаться от общения с аудиторией в соцсетях.
Знаменитость с недавнего момента перестал создавать публикации. Лишь иногда по крайне важным для него случаям, делая исключения.
На этот раз Константин Меладзе решил напомнить всем о важной дате из своей биографии. 22 ноября много лет тому назад на кастинг в группу «ВИА Гра» пришла молоденькая Вера Брежнева.
В память об этом событии, изменившем жизнь обоих, Константин Меладзе поделился в микроблоге снимком Веры Брежневой в детстве.
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Вера Брежнева в детстве. Фото: соцсети
Под снимком Константин Меладзе сделал подпись, которую вполне можно расценить, как его заявление на фоне разговоров о расставании с Верой Брежневой. Меладзе дал понять, что шанс есть всегда.
«22.11. Любовь спасет мир», — написал Константин Меладзе.
Напомним, не так давно со ссылкой на источник из окружения Меладзе и Брежневой появилась информация о разводе пары. Косвенно она подтверждалась полным отсутствием совместных кадров звездных супругов в Сети.