«В этой ложбинке хочется утонуть»: Яна Кошкина в прозрачной блузке засветила «сдобное» декольте

На днях Яна уже удивила поклонников, покрасовавшись в белье в постели. Она засветила свои прелести. А вот 22 ноября актриса приехала на съемки. На этот раз она предстала в студии в розовой блузке из прозрачной ткани. Кошкина блеснула своим пышным декольте. Она поманила своей ложбинкой греха.

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