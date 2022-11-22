«В этой ложбинке хочется утонуть»: Яна Кошкина в прозрачной блузке засветила «сдобное» декольте

Яна Кошкина уже много лет снимается в сериалах, а также в шоу. Она в свое время вела передачу «Короли фанеры» с Павлом Прилучным. Актриса снимается в проекте «Однажды в России». Благодаря эффектной внешности она регулярно оказывается в центре внимания. А этой осенью звезда получила роль ведущей в новом шоу «Женский клуб».
На днях Яна уже удивила поклонников, покрасовавшись в белье в постели. Она засветила свои прелести. А вот 22 ноября актриса приехала на съемки. На этот раз она предстала в студии в розовой блузке из прозрачной ткани. Кошкина блеснула своим пышным декольте. Она поманила своей ложбинкой греха.
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Яна призналась, что шоу «Женский клуб» будет выходить в другое время, чтобы зрителям было удобнее. Поклонники в очередной раз были ошеломлены фигурой актрисы. Многие адресовали ей комплименты. «Какая вы тут кокетка», «В этой ложбинке хочется утонуть», «Ого, вот это сдоба», «Блузочка отлично сидит», «Какие у вас аппетитные формы», — стали писать фанаты.