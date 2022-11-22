Татьяна Васильева вновь стала бабушкой

Звезда театра и кино, 75-летняя актриса Татьяна Васильева в пятый раз стала бабушкой. У сына артистки Филиппа Васильева и его второй жены Марии Болонкиной родилась дочка. Девочка стала вторым ребенком в семье, у пары есть старшая наследница Мирра.

Сама счастливая бабушка и молодые родители пока молчат о радостном событии. Поклонников о пополнении в семье Татьяны Васильевой оповестил ее друг Ефим Шифрин. Он же рассекретил и имя новорожденной девочки.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».