Татьяна Васильева вновь стала бабушкой

Звезда театра и кино, 75-летняя актриса Татьяна Васильева в пятый раз стала бабушкой. У сына артистки Филиппа Васильева и его второй жены Марии Болонкиной родилась дочка. Девочка стала вторым ребенком в семье, у пары есть старшая наследница Мирра.
Сама счастливая бабушка и молодые родители пока молчат о радостном событии. Поклонников о пополнении в семье Татьяны Васильевой оповестил ее друг Ефим Шифрин. Он же рассекретил и имя новорожденной девочки.
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«Сегодня у Тани родилась внучка Сарра! Поздравляю Филиппа и Машу Васильевых с еще одной девочкой в семье. У бабушки отличное настроение в преддверии спектакля в Тюмени», — написал в микроблоге Ефим Шифрин.
Напомним, теперь у Татьяны Васильевой пятеро внуков — две девочки и три мальчика. Помимо двух дочерей, у Филиппа Васильева есть два сына от брака с актрисой Анастасией Бегуновой, они вместе с мамой живут в Германии. Еще одного внука — Адама — Татьяне Васильевой подарила дочка Елизавета.