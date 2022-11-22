Ляйсан Утяшева высказалась о разводе с Павлом Волей

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева в очередной раз прокомментировала слухи о разводе с резидентом Comedy Club Павлом Волей. Телеведущая назвала эти новости фейком.

«Некоторые пытаются нас «разводить»… Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других», — заявила она журналистам.

Утяшева также подчеркнула, что она счастлива в браке с Волей и у них все хорошо.

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