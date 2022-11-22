«Все пошло наперекосяк после кладбищенского проклятия»: что случилось с Андреем Губиным

Андрей Губин. Кадр из шоу «Секрет на миллион»

Андрей Губин. Кадр из шоу «Секрет на миллион»

О болезни певца высказался эзотерик Сергей Полушкин.

Андрей Губин покинул сцену более 17 лет назад. Кумиру 90-х пришлось оставить любимую работу из-за редкой болезни — левосторонней прозопалгии лица.

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По мнению эзотерика Сергея Полушкина, проблемы со здоровьем у певца появились из-за магического воздействия. Якобы таким образом кто-то решил убрать успешного артиста из шоу-бизнеса.

«После одного кладбищенского проклятия у Губина все пошло наперекосяк. Его постигли болезнь, депрессия и одиночество. Перекрытые жизненные каналы повлияли на психику и развили духовную болезнь. Со временем она перешла на физиологию», — рассказал эзотерик.

Полушкин отметил, что в 90-х у Губина было полно недоброжелателей. Многим не нравилось, что простой парень из Башкирии стал кумиром миллионов девушек.

«Андрея откровенно недолюбливали в шоу-бизнесе. Многие считали его выскочкой», — подытожил Сергей в беседе с PROZVEZD.

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